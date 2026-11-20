ВШЭ: на трети образовательных сайтов согласие на рекламу отмечено заранее ВШЭ: на 33% образовательных сайтов согласие на рекламу проставлено заранее

Москва20 ноя Вести.На 33% образовательных сайтов из обследованной выборки в формах подбора обучения согласие на рекламу и звонки было отмечено заранее, тогда как соседнее поле согласия на обработку персональных данных оставалось пустым. К таким выводам пришли специалисты факультета права НИУ ВШЭ, проанализировавшие 150 российских потребительских сайтов, сообщает KP.RU.

Исследование охватило пять категорий ресурсов – по 30 интернет-магазинов, продуктовых сервисов, образовательных платформ, фитнес-клубов и билетных операторов. Проверки проводились с сентября по ноябрь 2026 года, интерфейсы фиксировались в веб-версии до авторизации. В 17% проверенных форм пункт о рекламе находился ниже кнопки отправки заявки и ссылки на правила платформы.

На 19% фитнес-сайтов заранее отмеченный пункт предлагал персональную скидку и доступ к закрытым акциям, а по ссылке из него открывался документ, разрешающий рекламные сообщения. Еще на 22% сайтов этой категории при оформлении абонемента предлагалось поставить одну галочку сразу под несколькими условиями, включая договор, правила клуба и обработку персональных данных. В правилах клуба при этом содержалось согласие на получение рекламы от компании и ее партнеров.

Телефон, оставленный для доставки или консультации, сам по себе не означает согласия на последующую рекламу отметил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов

Ранее также стало известно, что банки и финансовые организации в РФ часто навязывают рекламные рассылки при оформлении карт и счетов. Россиянам напомнили, что автоматически проставленные отметки о согласии на получение рекламы недопустимы.