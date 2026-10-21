Мирошник: ВСУ атаковали мусороуборочные машины, спутав их с танками

Мирошник прокомментировал атаку дронов ВСУ на парк мусороуборочных машин в ЛНР Мирошник: ВСУ атаковали мусороуборочные машины, спутав их с танками

Москва21 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали парк мусороуборочных машин в Антраците в ЛНР, спутав их с танками.

Об этом в Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

В Антраците в ЛНР украинские дроны атаковали парк мусороуборочных машин. Ни на йоту не сомневаюсь, что с танками спутали, а не хотели захламления города и распространения болезней иронично подметил Мирошник

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что четыре человека пострадали при ударе ВСУ по рейсовому автобусу, ехавшему по маршруту Ростов-на-Дону – Стаханов.

Мирошник, между тем, рассказал, что с начала года боевики украинской армии преднамеренно атаковали 280 пассажирских автобусов в регионах РФ.