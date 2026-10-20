Москва20 окт Вести.Украинские беспилотники атаковали территорию коммунального предприятия в Антраците Луганской народной республики. О последствиях информационной службе "Вести" рассказал директор Станислав Лаптев.

ВСУ применили беспилотники и начали наносить удары по гражданскому объекту сразу после полуночи 20 октября, во вторник.

Прилет был в здание гаража для хранения транспорта. Сторож в это время покинул помещение, он услышал звук приближающихся беспилотников… В боксе находилось три автомобиля ГАЗ для сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов с боковой загрузкой. Автомобили 2019 года выпуска, верой и правдой нам служили. Но, к сожалению, в результате этого от них практически ничего не осталось