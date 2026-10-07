Москва7 октВести.Украинский беспилотник ударил по территории предприятия в хуторе Масычево Грайворонского округа Белгородской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Пострадал мужчина. С осколочным ранением ноги он обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациент будет транспортирован в городскую больницу №2 Белгородаговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Также ущерб нанесен нескольким частым домам, двум коммерческим объектам, легковым и грузовым машинам, трактору и ЛЭП в четырех округах области.