Один человек пострадал при атаке БПЛА на предприятие в Белгородской области

ВСУ атаковали предприятие в Белгородской области, ранен один человек Один человек пострадал при атаке БПЛА на предприятие в Белгородской области

Москва7 окт Вести.Украинский беспилотник ударил по территории предприятия в хуторе Масычево Грайворонского округа Белгородской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Пострадал мужчина. С осколочным ранением ноги он обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациент будет транспортирован в городскую больницу №2 Белгорода говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Также ущерб нанесен нескольким частым домам, двум коммерческим объектам, легковым и грузовым машинам, трактору и ЛЭП в четырех округах области.