В белгородском селе дрон ВСУ атаковал ГАЗель, в результате пострадал мужчина

В белгородском селе мужчина пострадал в результате удара ВСУ по ГАЗели В белгородском селе дрон ВСУ атаковал ГАЗель, в результате пострадал мужчина

Москва7 сен Вести.В селе Красный Октябрь украинский беспилотник атаковал гражданскую ГАЗель, в результате террористической агрессии пострадал мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Дрон атаковал ГАЗель на территории предприятия. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и руки доставили в Октябрьскую районную больницу. При детонации произошло возгорание транспортного средства, которое было ликвидировано говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Под удар также попали Новая Таволжанка, Казинка и Грайворон. Там сгорел частный дом, повреждены 2 грузовика, хозпостройка, еще 3 частных дома и 2 надворные постройки, коммерческий объект.