Подстанция повреждена при атаке ВСУ на Яковлевский ГОК в Белгородской области

ВСУ атаковали Яковлевский ГОК в Белгородской области Подстанция повреждена при атаке ВСУ на Яковлевский ГОК в Белгородской области

Москва7 окт Вести.Вооруженные силы Украины атаковали Яковлевский горно-обогатительный комбинат в Белгородской области. В результате повреждения получила электроподстанция. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает "Северсталь"

Противник нанес удар по предприятию вечером 7 октября, в среду, с применением БПЛА.

Яковлевский ГОК был атакован БПЛА ВСУ. В результате налета повреждения получила электроподстанция предприятия. Пострадавших нет... Весь персонал шахты оперативно поднят на поверхность и находится в безопасности говорится в сообщении компании в мессенджере MAX

По данным оперативного штаба региона, на объекте произошел пожар, его оперативно ликвидировали. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.