Яковлевский ГОК "Северстали" вернулся к штатной работе после атаки БПЛА

Яковлевский ГОК возобновил работу после беспилотной атаки Яковлевский ГОК "Северстали" вернулся к штатной работе после атаки БПЛА

Москва26 окт Вести.Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Северстали" в Белгородской области возобновил работу после атаки беспилотника, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Электроснабжение восстановлено. Комбинат возобновил работу в штатном режиме сказали в компании

Ранее стало известно, что после атаки БПЛА на Яковлевском ГОК была выведена из строя электроподстанция, питающая предприятие. Комбинат оказался частично обесточен.

Никто из людей не пострадал – шахтеров оперативно вывели на поверхность.

Яковлевский ГОК находится в поселке Яковлево Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии.