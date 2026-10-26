Москва26 октВести.Яковлевский горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Северстали" в Белгородской области возобновил работу после атаки беспилотника, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Электроснабжение восстановлено. Комбинат возобновил работу в штатном режимесказали в компании
Ранее стало известно, что после атаки БПЛА на Яковлевском ГОК была выведена из строя электроподстанция, питающая предприятие. Комбинат оказался частично обесточен.
Никто из людей не пострадал – шахтеров оперативно вывели на поверхность.
Яковлевский ГОК находится в поселке Яковлево Белгородской области в бассейне Курской магнитной аномалии.