ВСУ атаковали жилой дом в селе Дмитровка Херсонской области Украинские боевики атаковали жилой дом в селе Дмитровка Херсонской области

Москва9 мая Вести.Украинские боевики атаковали жилой дом в селе Дмитровка Херсонской области, в результате удара у здания разрушена крыша. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

В результате атаки была разрушена крыша. Пострадавших нет. Украина демонстративно отвергает предложенное Россией перемирие написал он в своем канале в мессенджере MAX

Ранее президент России Владимир Путин объявил о перемирии 8 – 9 мая в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Позднее, 8 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между Россией и Украиной продлится три дня — с 9 по 11 мая. Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил заявление американского лидера, добавив, что также была достигнута договоренность об обмене пленными в формате "1000 на 1000".