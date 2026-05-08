Москва8 мая Вести.Отец с 15-летней дочерью погибли в Херсонской области из-за атак украинских боевиков, нарушивших перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным с 8 по 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Враг ударил по мирным гражданам утром 8 мая в селе Каиры.

Погиб мужчина 1985 г.р. Его 15-летняя дочь с тяжелыми ранениями была доставлена в Геническую ЦРБ. К несчастью, спасти девочку не удалось. Она скончалась в реанимации от большой потери крови написал Сальдо в своем канале в мессенджере MAX

Он также добавил, что пока власти Украины рассказывают Западу о стремлении к миру, их боевики продолжают убивать и калечить мирных людей, показывая "свою звериную натуру".