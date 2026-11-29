Москва29 нояВести.Командование ВСУ направило под Сумы военнослужащих с хроническими заболеваниями и склонных к самовольному оставлению части (СОЧ). Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".
Чтобы укомплектовать штурмовые группы 68-й и 71-й бригад ВСУ, командование направило под Сумы часть подразделений 63-й отдельной механизированной бригады. Их передали в подчинение 8-го корпуса ДШВ.
В свою очередь, командование 63 омбр, получив указания выделить личный состав, отобрало для командировки военнослужащих с хроническими заболеваниями и склонных к СОЧговорится в публикации
Ранее сообщалось о том, что руководство ВСУ заранее готовит граждан к возможному усилению мобилизационных мер.