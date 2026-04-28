ВСУ перебрасывают под Сумы польскую самоходную артиллерию Марочко: ВСУ направили под Сумы польские самоходные гаубицы

Москва28 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают под Сумы польскую самоходную артиллерию, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

Украинское командование перебросило в район Ямполя в Сумской области батарею самоходных артиллерийских установок Krab польского производства​​​. Шесть 155-миллиметровых орудий используют в качестве дежурных огневых средств приводит РИА Новости слова Марочко

AHS Krab (Armatohaubica samobieżna Krab) - польская самоходная гаубица калибра 155 мм. Принята на вооружение Сухопутных войск Польши в 2010 году.