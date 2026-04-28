Москва28 апрВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают под Сумы польскую самоходную артиллерию, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью РИА Новости.
Украинское командование перебросило в район Ямполя в Сумской области батарею самоходных артиллерийских установок Krab польского производства. Шесть 155-миллиметровых орудий используют в качестве дежурных огневых средствприводит РИА Новости слова Марочко
AHS Krab (Armatohaubica samobieżna Krab) - польская самоходная гаубица калибра 155 мм. Принята на вооружение Сухопутных войск Польши в 2010 году.