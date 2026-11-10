Москва10 ноя Вести.Использующий дроны с искусственным интеллектом (ИИ) полк беспилотных систем "Лава" 2-го корпуса Нацгвардии Украины (НГУ) "Хартия" переброшен на волчанское направление, заявил источник ТАСС.

Для усиления интенсивности ударов по позициям бойцов "Севера" украинское командование перебросило на волчанское направление 21-й полк беспилотных систем "Лава" 2-го корпуса НГУ "Хартия"