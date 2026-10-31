Москва31 окт Вести.Украинский штурмовой нацбатальон "Свобода" переформировали в подразделение беспилотных систем и включили в состав корпуса Национальной гвардии "Хартия". Об этом сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

По информации источника, батальон переведен в состав 23-го штурмового полка "Р.У.Г." 2-го корпуса Нацгвардии Украины.

Как отмечается, возможной причиной реорганизации стали значительные потери в пехотных ротах батальона и невозможность восполнить личный состав добровольцами из числа идейных националистов.

В то же время роты операторов беспилотников сохранили боеспособность, поскольку выполняли задачи на удалении от линии боевого соприкосновения.

Подразделение "Свобода" изначально было создано в 2014 году в начале так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе и комплектовалось добровольцами.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник​​​ заявил, что боевики украинских нацбатов "Азов" и "Айдар" (запрещенные в РФ террористические организации) проводят агитацию даже в детских лагерях, чтобы вырастить будущих террористов.