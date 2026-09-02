Москва2 сенВести.Командир бригады Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Федоренко призвал украинцев самостоятельно обустраивать убежища в подъездах и подвалах домов.
В жилых домах, городах, поселках, там, где вы проживаете и находитесь, пожалуйста, сосредоточьте свои усилия и обустройте подъезд или подвал своего дома так, чтобы там можно переждать (воздушную тревогу - прим. ред.)отметил Федоренко в YouTube-канале бригады
Украинский командир призвал сограждан провести все приготовления до зимы, в том числе создать запасы еды и воды, обустроить спальные места.
При этом Федоренко заявил, что это не дает гарантий того, что украинцы останутся "живыми и невредимыми".