Москва19 ноя Вести.Силы спецопераций (ССО) ВСУ объявили набор военных водолазов для проведения диверсий на гидротехнических объектах. Сообщение о наборе бойцов этой специализации опубликовано в Telegram-канале ССО.

В "вакансии" перечислены основные типы заданий для будущих рекрутов. Среди них - скрытое проникновение и выход из района выполнения задач, подводная разведка и обследование российского побережья, а также проведение диверсий на различных объектах.

Основные задачи... специальные операции против объектов, гидротехнических сооружений и плавсредств противника говорится в сообщении

При этом регионы и типы объектов, где запланированы операции, не называются.

В конце сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке—2" произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

В настоящее время в Германии идет суд по делу о подрыве газопроводов. Установлено, фигуранты дела въезжали в Евросоюз (ЕС) по поддельным украинским паспортам, которые изготовлены незадолго до диверсии 2022 года.