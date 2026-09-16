Москва16 сенВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали коммунальное предприятие в Каховке Херсонской области, сообщил глава округа Павел Филипчук. В результате пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая помощь.
Украинские фашисты нанесли удар с беспилотников по нашему коммунальному предприятию в Каховке. В результате атаки повреждены два автомобиля. Легкое ранение получил сотрудник предприятия. Его доставили в Каховскую ЦРБнаписал Филипчук в мессенджере МАХ
Он указал, что речь вновь идет об атаке на гражданский объект и мирных жителей, что в очередной раз подтверждает преступную сущность киевского режима.