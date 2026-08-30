Человек погиб в результате атаки ВСУ на шахту "Дуванная" в ЛНР

ВСУ ударили по шахте "Дуванная" в ЛНР, погиб один человек Человек погиб в результате атаки ВСУ на шахту "Дуванная" в ЛНР

Москва30 авг Вести.Украинские боевики атаковали шахту "Дуванная" в Луганской Народной Республике. В результате погиб один человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Сегодня, в День шахтера, атакована шахта "Дуванная" в Краснодонском муниципальном округе. Шахта законсервирована, ее деятельность поддерживают работники ГУП ЛНР "ГУРШ". Одна из них – ламповщица, к большому горю, погибла. Выражаю глубокие соболезнования ее родным и близким написал глава региона в мессенджере МАХ

Он добавил, что за последние сутки противник атаковал несколько населенных пунктов республики. В Кременной ранена семейная пара и повреждена машина, в Белокуракино мирный житель пострадал при ударе дрона. Еще две женщины получили ранения при таке на АЗС по Брянке.