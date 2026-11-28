Москва28 нояВести.Группа горняков оказалась заблокирована в шахте в ЛНР после атаки ВСУ. Их эвакуировали, сообщил в MAX глава республики Леонид Пасечник.
Он уточнил, что был поврежден шахтный трансформатор, и из-за отключения электроэнергии горняки оказались заблокированы под землей.
В Свердловском муниципальном округе неонацисты нанесли удар по территории шахты, поврежден шахтный трансформаторговорится в публикации
Глава ЛНР проинформировал, что никто не пострадал: были проведены эвакуационные мероприятия, и всех шахтеров подняли на поверхность.