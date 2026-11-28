Горняки эвакуированы после удара по шахте в ЛНР

ВСУ ударили по шахте в ЛНР, горняки эвакуированы Горняки эвакуированы после удара по шахте в ЛНР

Москва28 ноя Вести.Группа горняков оказалась заблокирована в шахте в ЛНР после атаки ВСУ. Их эвакуировали, сообщил в MAX глава республики Леонид Пасечник.

Он уточнил, что был поврежден шахтный трансформатор, и из-за отключения электроэнергии горняки оказались заблокированы под землей.

В Свердловском муниципальном округе неонацисты нанесли удар по территории шахты, поврежден шахтный трансформатор говорится в публикации

Глава ЛНР проинформировал, что никто не пострадал: были проведены эвакуационные мероприятия, и всех шахтеров подняли на поверхность.