В ЛНР при атаках беспилотников ВСУ ранены шесть человек

Шесть человек ранены в ЛНР при атаках ВСУ В ЛНР при атаках беспилотников ВСУ ранены шесть человек

Москва28 ноя Вести.Шесть человек получили ранения при атаках ВСУ по населенным пунктам ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в MAX.

По его данным, всего за сутки под огнем противника оказались 13 муниципалитетов. Системами российских ПВО и силами МОГ над территорией региона было уничтожено около 80 воздушных целей.

Пасечник рассказал, что в Лисичанске ВСУ атаковали автомобиль энергетиков – ранен его водитель.

На дороге Георгиевка – Ровеньки работник дорожной службы пострадал, когда украинский БПЛА нанес удар по экскаватору.

Двое мужчин ранены в Старобельском муниципальном округе при атаке ВСУ на служебный автомобиль супермаркета.

Киевский режим продолжает наносить террористические удары по мирным жителям: шесть человек получили ранения говорится в публикации

В Славяносербском муниципальном округе пострадал водителю грузовика. Еще один грузовой автомобиль был атакован противником в Луганске. В результате этого оказалась ранена проходившая рядом женщина

Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, заверил глава ЛНР.