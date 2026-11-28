Москва28 нояВести.Шесть человек получили ранения при атаках ВСУ по населенным пунктам ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в MAX.
По его данным, всего за сутки под огнем противника оказались 13 муниципалитетов. Системами российских ПВО и силами МОГ над территорией региона было уничтожено около 80 воздушных целей.
Пасечник рассказал, что в Лисичанске ВСУ атаковали автомобиль энергетиков – ранен его водитель.
На дороге Георгиевка – Ровеньки работник дорожной службы пострадал, когда украинский БПЛА нанес удар по экскаватору.
Двое мужчин ранены в Старобельском муниципальном округе при атаке ВСУ на служебный автомобиль супермаркета.
Киевский режим продолжает наносить террористические удары по мирным жителям: шесть человек получили раненияговорится в публикации
В Славяносербском муниципальном округе пострадал водителю грузовика. Еще один грузовой автомобиль был атакован противником в Луганске. В результате этого оказалась ранена проходившая рядом женщина
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, заверил глава ЛНР.