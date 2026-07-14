Мирошник: ВСУ усилили атаки на АЗС в Курской, Белгородской областях и ЛНР

ВСУ усилили атаки на АЗС в Курской, Белгородской областях и ЛНР, заявил Мирошник Мирошник: ВСУ усилили атаки на АЗС в Курской, Белгородской областях и ЛНР

Москва14 июл Вести.Киевский режим на неделе усилил атаки на АЗС в Курской, Белгородской областях и Луганской Народной Республике. Из-за ударов ВСУ по автозаправочным станциям 14 человек получили ранения, включая беременную женщину и двухлетнего ребенка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в разговоре с ТАСС.

Мирошник отметил, что подобными действиями украинское руководство пытается создать дефицит топлива в России, а также парализовать жизнедеятельность мирных граждан.

Атаки на пожароопасные объекты, расположенные в черте населенных пунктов и на оживленных трассах, создают прямую угрозу жизни гражданских автомобилистов добавил посол

9 июля сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали АЗС в Новоайдарском муниципальном округе ЛНР. Ранения различной степени тяжести получили 5 человек: 4 мужчины и 1 женщина, рассказал глава субъекта Леонид Пасечник.