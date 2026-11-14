Украинская армия три раза за сутки атаковала населенные пункты ДНР

ВСУ за сутки обстреляли ДНР на горловском и донецком направлениях Украинская армия три раза за сутки атаковала населенные пункты ДНР

Москва14 ноя Вести.Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщило о трех фактах обстрела армией киевского режима территории республики за прошедшие сутки.

Как уточняется, один обстрел зафиксирован на горловском направлении и два - на донецком.

В результате обстрелов ВСУ были повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, автобус и грузовые автомобили.

Информация о жертвах среди гражданских лиц не поступала.

Ранее, 12 ноября, в результате атак ВСУ в ДНР погиб мужчина, еще один мирный житель получил тяжелые ранения.