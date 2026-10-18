Москва18 окт Вести.Реальный валовый внутренний продукт эмирата Дубай в первом полугодии 2026 года сократился на 2,3% в годовом выражении, сообщило эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на официальную статистику.

Реальный ВВП в первом полугодии 2026 года достиг приблизительно 473 миллиардов дирхамов ОАЭ (около 129 миллиардов долларов - ред​​​.) по сравнению с 484 миллиардами дирхамов ОАЭ (около 132 миллиардов долларов - ред.) за аналогичный период 2025 года, что представляет собой незначительное снижение на 2,3% передает WAM

По данным агентства, в постоянных ценах показатель уменьшился в транспортной отрасли (на 7,4%), торговле (на 6%), сфере недвижимости (на 2,5%) и промышленности (на 0,9%). Сведений о спаде в туристическом секторе WAM не приводит, но ранее Департамент экономики и туризма Дубая публиковал данные, согласно которым число иностранных туристов в эмирате за первые восемь месяцев 2026 года упало на 44% к прошлому году.

Ранее сообщалось, что экономика ОАЭ в первом полугодии 2026 года выросла на 0,4%, однако во втором квартале зафиксировано снижение на 2,1% из-за нестабильности в регионе.