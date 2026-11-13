ВВС США провели испытание по сбросу вооружения с бомбардировщика B-21 Raider ВВС США испытали сброс вооружения с бомбардировщика B-21 Raider

Москва13 ноя Вести.ВВС США провели испытание по сбросу вооружения с перспективного стратегического бомбардировщика B-21 Raider, говорится в заявлении американских военно-воздушных сил.

Таким образом, программу самолета перевели из стадии летных испытаний к проверке его возможностей в качестве полноценной боевой платформы.

Министерство военно-воздушных сил на прошлой неделе провело испытание по сбросу вооружения с B-21 Raider привело РИА Новости фрагмент заявления

Самолет B-21 Raider — это стратегический бомбардировщик шестого поколения большой дальности. B-21 Raider, как рассчитывают в Пентагоне, станет основой будущей стратегической авиации США.

Военный эксперт Юрий Кнутов ранее заявлял, что B-21 Raider предназначен для прорыва противовоздушной обороны противника. Этот бомбардировщик, как полагал Кнутов, может заменить собой морально устаревший самолет B-1B Lancer. Внешне B-21 Raider похож на самолет B-2 Spirit, отмечал военный эксперт.

Как ранее стало известно из доклада фонда "Росконгресс" со ссылкой на анализ бюджетных документов американских ВВС, Штаты намерены продлить эксплуатацию B-2 Spirit и B-1B Lancer.