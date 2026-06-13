Москва13 июн Вести.Выездные бригады врачей Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И.И. Дедова обследовали 22 тысячи пациентов в регионах России в рамках проекта "Диамобиль". Об этом рассказала директор Института диабета НМИЦ Марина Шестакова в документальном фильме Аркадия Мамонтова "Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд", сообщает ИС "Вести".

Центр эндокринологии работает не только в Москве, но и по всей России. Коллективу удалось создать систему профилактики диабета. Проект "Диамобиль" – это выездные бригады врачей НМИЦ, которые разъезжают по регионам для контроля обстановки.

За эти почти 25 лет мы объездили 55-56 регионов, обследовали более 22 тысяч пациентов, которые приходят в наш автобус. И в нем, по сути дела, есть все, что есть в диабетологическом центре большом. В нем можно пройти за полтора часа обследование с головы до ног. Плюс лабораторные анализы рассказала Шестакова

Она добавила, что Центр также возродил "школы диабета", где пациенты с поставленным диагнозом учатся жить с болезнью.

Ежегодно Центр эндокринологии принимает 150 тыс. пациентов амбулаторно и 25 тыс. – стационарно. По словам президента НМИЦ Ивана Дедова, за последние десятилетия удалось серьезно продвинуться в профилактике и лечении диабета.

Минздрав передал право, что мы отвечаем и за качество лечебной работы, за научные проекты и за подготовку кадров в регионах… Сегодня средняя продолжительность жизни больных с сахарным диабетом: у мужчин – 73 с лишним года, а у женщин – 76 с лишним лет. А когда мы начинали, продолжительность жизни была – 50-60 лет для второго типа. А для первого типа было 30 лет рассказал академик РАН

В 2025 году президент России Владимир Путин наградил почетным знаком "За успехи в труде" коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии.