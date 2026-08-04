Москва4 авг Вести.Единственное на сегодняшний день российское предприятие по выпуску телевизоров "Квант" планируется перезапустить после завершения процедур по банкротству, сообщили в Минпромторге России.

По информации газеты "Коммерсант", единственного российского производителя телевизоров, включенных в реестр радиоэлектроники Минпромторга, - ООО "Квант" признали банкротом. Компания остановила производство еще весной прошлого года, на заводах в Воронеже и Зеленограде компания производила продукцию под брендом Irbis.

Как сообщили ТАСС в Минпромторге, решение суда не означает прекращения производства телевизоров в России​​​, их производство остается одним из направлений промышленной политики.