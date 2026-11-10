Москва10 ноя Вести.Выручка Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в октябре составила 586,89 млрд новых тайваньских долларов ($17,88 млрд), что на 59,7% выше показателя годичной давности и на 14,7% выше сентябрьского, сообщила компания 10 ноября. Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем выиграл от высокого спроса на передовые чипы на фоне масштабных инвестиций технологических гигантов в искусственный интеллект.

Месяцем ранее TSMC отчиталась о рекордной чистой прибыли за третий квартал в 763,1 млрд тайваньских долларов (около $23,25 млрд), превысившей оценки, при выручке в 1,49 трлн тайваньских долларов (около $45,4 млрд). Операционная маржа за квартал достигла 58,7% при прогнозе компании в 58% на верхней границе диапазона. Капитальные затраты в 2026-2028 годах, как ожидает TSMC, будут существенно выше, чем в предыдущие три года, поскольку компания продолжает вкладываться в удовлетворение спроса клиентов.

Акции TSMC, являющейся самой дорогой азиатской компанией, по итогам торгов во вторник выросли на 2,24% на фоне волатильности рынка на Тайване. Финансовый регулятор острова на прошлой неделе объявил об ужесточении ограничений на короткие продажи: с понедельника дневной лимит внутридневных заявок снижен с 30% до 3%.

Экспорт Тайваня в октябре вырос на 58,9% в годовом выражении, до $96,76 млрд, следует из правительственных данных, опубликованных в понедельник. Экспорт электронных компонентов увеличился на 61,4%, сообщили местные СМИ со ссылкой на министерство финансов.