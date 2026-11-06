Выручка VK Tech за девять месяцев составила 14,4 млрд рублей

VK Tech увеличил выручку за девять месяцев на 34% Выручка VK Tech за девять месяцев составила 14,4 млрд рублей

Москва6 ноя Вести.IT-компания VK Tech с января по сентябрь 2026 года получила выручку в размере 14,4 млрд рублей.

По данным компании, показатель вырос на 34,6% по сравнению с прошлогодним периодом.

Среди драйверов роста компания называет продукт VK WorkSpace и внедрение ИИ-технологий в работу сервисов. Выручка "Облачной платформы" составила 4,4 млрд руб. (+8,6%), "Сервисов продуктивности" - 6,1 млрд руб. (+60,6%), "Дата-сервисов" - 1,2 млрд руб., "ИИ-решений" - 1,0 млрд руб.

Кроме того, число клиентов компании увеличилось на 41,6% до 37,9 тысяч.

Ранее "Яндекс" и VK обсудили создание совместного предприятия на базе компаний Yandex B2B Tech и VK Tech, в которое со стороны VK может войти VK Tech, а со стороны "Яндекса" - платформа хранения данных Yandex Cloud, платформа офисных облачных сервисов "Яндекс 360", а также актив из структуры Yandex B2B Tech в сфере искусственного интеллекта (ИИ).