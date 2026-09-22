"Яндекс" может создать с VK общий бизнес по эксплуатации IT-систем

"Яндекс" и VK обсудят организацию совместного предприятия с "облаками" и ИИ "Яндекс" может создать с VK общий бизнес по эксплуатации IT-систем

Москва22 сен Вести."Яндекс" и VK обсуждают создание совместного предприятия (СП) на базе компаний Yandex B2B Tech и VK Tech.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Предположительно, со стороны VK в СП войдет VK Tech, а со стороны "Яндекса" — облачная платформа хранения данных Yandex Cloud, платформа офисных облачных сервисов "Яндекс 360", а также актив из структуры Yandex B2B Tech в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Стороны обсуждают сделку уже на протяжении двух месяцев. Доли в проекте предлагается разделить поровну.

Сами компании от комментариев отказались.

Ранее стало известно, что Yandex B2B Tech запускает инструмент AI-SPM (AI Security Posture Management - управление состоянием безопасности ИИ) для защиты систем с использованием искусственного интеллекта.