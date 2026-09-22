Москва22 сенВести."Яндекс" и VK обсуждают создание совместного предприятия (СП) на базе компаний Yandex B2B Tech и VK Tech.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Предположительно, со стороны VK в СП войдет VK Tech, а со стороны "Яндекса" — облачная платформа хранения данных Yandex Cloud, платформа офисных облачных сервисов "Яндекс 360", а также актив из структуры Yandex B2B Tech в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Стороны обсуждают сделку уже на протяжении двух месяцев. Доли в проекте предлагается разделить поровну.
Сами компании от комментариев отказались.
Ранее стало известно, что Yandex B2B Tech запускает инструмент AI-SPM (AI Security Posture Management - управление состоянием безопасности ИИ) для защиты систем с использованием искусственного интеллекта.