Москва10 ноя Вести.Одного из руководителей Службы маршалов США Питера Маркетоса отстранили от работы из-за расистского скандала с чернокожим подчиненным. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

Один из высокопоставленных сотрудников Службы маршалов США был отстранен от исполнения обязанностей на время проведения внутреннего расследования в связи с его предполагаемым участием в расистском инциденте, направленном против чернокожего коллеги говорится в публикации

По данным телеканала, скандал разразился после того, как на столе чернокожего заместителя руководителя управления оставили арбуз. Дело в том, что эту ягоду исторически используют в расистских карикатурах и оскорбительных стереотипах в отношении афроамериканцев. Внутри ведомства произошедшее неофициально назвали "арбузным скандалом".

В самой Службе маршалов США заявили, что серьезно относятся к подобным обвинениям. Маркетоса отстранили от исполнения обязанностей, а с сайта ведомства удалили его биографию. Один из источников CBS не стал исключать, что высокопоставленного пристава могут уволить.