МИД ЮАР в третий раз вызвал посла США из-за недипломатичного поведения

Посла США вновь вызвали в МИД ЮАР из-за недипломатичного поведения МИД ЮАР в третий раз вызвал посла США из-за недипломатичного поведения

Москва30 сен Вести.Министерство иностранных дел ЮАР в очередной раз пригласило для беседы посла США Брента Бозелла из-за его поведения, которое в ведомстве посчитали несоответствующим дипломатическому этикету. Южноафриканская телерадиокомпания SABC, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника МИД республики, сообщила, что главе американской дипмиссии выразили официальный протест.

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Ранее издание Daily Maverick опубликовало статью Бозелла, в которой он критиковал власти Южно‑Африканской Республики. Посол утверждал, что они не отвечают на ряд запросов Вашингтона, касающихся внутренней политики этого государства.

Отношения между США и ЮАР ухудшились после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о притеснении белого населения в республике. Южноафриканские власти не раз опровергали это, подчеркивая, что проблемы с преступностью затрагивают все слои населения, независимо от расы. Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР.

Исполнительный директор Института глобального диалога (ЮАР) Пилани Мтембу заявил, что курс "Америка превыше всего" исключает США из остального мира.