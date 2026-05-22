Бойкот в Нууке: власти Гренландии не посетили открытие консульства США

Москва22 мая Вести.На церемонию открытия нового офиса консульства США в Нууке (Гренландия) 21 мая не явился ни один высокопоставленный гренландский чиновник, сообщает местная радиостанция KNR.

До этого премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался принять участие в приеме по случаю открытия нового здания американского консульства. При этом сотни жителей Нуука вышли на антиамериканские митинги.

Ни один из политиков правительства не присутствует на открытии американского консульства отмечает KNR

Тем не менее, мероприятие посетили бывший глава гренландского МИД Вивиан Моцфельдт, депутат парламента автономии Напаатоок Петруссен, бывший депутат датского парламента Ая Хемниц, глава офиса премьер-министра Гренландии Ханс-Педер Барлак Кристенсен, а также начальник полиции автономии Бьерн Тегнер-Бай и глава арктического командования Вооруженных сил Дании генерал-майор Серен Андерсен.

В начале церемонии оркестр исполнил гимны США и Гренландии, а затем на сцену вышел гавайский ансамбль с укулеле и саксофоном.

Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от властей Гренландии и Дании предоставить Вашингтону контроль над инвестициями в экономику острова. В частности, США хотят получить право вето на любые крупные инвестиции из России и Китая в Гренландию.