Москва19 сенВести.В Савеловский суд Москвы поступил иск от жертвы "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина к автору книги о преступнике - криминальному психологу и писательнице Елизавете Буте.
После нападения мужчина стал инвалидом и потерял память. Он боится даже косвенного упоминания о нем в тексте и требует снять с продажи тираж или отредактировать рукопись, сообщает Mash.
Его имени и фамилии в тексте нет, но автор описывает соседа маньяка, пережившего нападение. Мужчина считает, что такого достаточно, чтобы понять, о ком речьсказано в публикации
Эти обстоятельства раньше фигурировали в публикациях СМИ, но после 2007 года мужчина практически исчез из публичного поля и не дает комментарии.