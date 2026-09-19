Выжившая жертва "Битцевского маньяка" будет судиться с автором книги об убийце

Выжившая жертва маньяка Пичушкина подала в суд на автора книги об убийце Выжившая жертва "Битцевского маньяка" будет судиться с автором книги об убийце

Москва19 сен Вести.В Савеловский суд Москвы поступил иск от жертвы "Битцевского маньяка" Александра Пичушкина к автору книги о преступнике - криминальному психологу и писательнице Елизавете Буте.

После нападения мужчина стал инвалидом и потерял память. Он боится даже косвенного упоминания о нем в тексте и требует снять с продажи тираж или отредактировать рукопись, сообщает Mash.

Его имени и фамилии в тексте нет, но автор описывает соседа маньяка, пережившего нападение. Мужчина считает, что такого достаточно, чтобы понять, о ком речь сказано в публикации

Эти обстоятельства раньше фигурировали в публикациях СМИ, но после 2007 года мужчина практически исчез из публичного поля и не дает комментарии.