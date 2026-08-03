Москва3 авг Вести.Wildberries запретил сотрудникам логистических объектов приносить на работу смартфоны, разрешено пользоваться только кнопочными мобильными телефонами. Как сообщили в пресс-службе компании, указанные требования обусловлены действием в регионах РФ запрете на съемку последствий атак беспилотников.

Указанные требования также являются одной из дополнительных мер безопасности, направленных на предотвращение несанкционированной фото- и видеосъемки на территории логистических объектов сообщили РБК в RWB

В Wildberries уточнили, что подобный запрет был и ранее - к проносу на склад разрешены только кнопочные телефоны, не оснащенные камерой.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками склад Wildberries во Владимирской области. В результате происшествия пострадали два человека. В связи с этим логистика была перестроена: прием грузов и отгрузка заказов перенесены на другие объекты.