Актриса Анна Хилькевич призналась, что меняет няню, если дети к той привыкли

"Я ревнивая": Анна Хилькевич меняет няню, если дети к той привыкли Актриса Анна Хилькевич призналась, что меняет няню, если дети к той привыкли

Москва18 окт Вести.Актриса Анна Хилькевич рассказала, что меняет няню, когда дети привыкают к сотруднице. Как пишет издание Super, своим рассказом артистка поделилась в интервью Надежде Стрелец.

По словам Хилькевич, для нее няня – "чужой человек".

Я меняю ее, если дети к ней привыкают. Для меня недопустимо, если дочки целуют няню заявила актриса

Звезда сериалов также назвала себя ревнивой и "настоящей собственницей".

Анна Хилькевич с 2015 года замужем за бизнесменом Артуром Волковым (Мартиросяном). У них три дочери, младшей два года.