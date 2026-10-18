Москва18 октВести.Актриса Анна Хилькевич рассказала, что меняет няню, когда дети привыкают к сотруднице. Как пишет издание Super, своим рассказом артистка поделилась в интервью Надежде Стрелец.
По словам Хилькевич, для нее няня – "чужой человек".
Я меняю ее, если дети к ней привыкают. Для меня недопустимо, если дочки целуют нянюзаявила актриса
Звезда сериалов также назвала себя ревнивой и "настоящей собственницей".
Анна Хилькевич с 2015 года замужем за бизнесменом Артуром Волковым (Мартиросяном). У них три дочери, младшей два года.