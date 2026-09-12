Москва12 сен Вести.Актриса и участница Comedy Woman Елена Борщева официально сменила отчество. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Как заявила Борщева, отчество "Сергеевна" она воспринимала как чуждое и инородное. По ее словам, оно было дано ей по причине благозвучности.

Теперь официально Хулиовна написала она

Биологического отца актрисы зовут Хулио Герра. С матерью Борщевой он познакомился во время учебы в Москве, однако отношения пары завершились еще до рождения дочери.

По словам Борщевой, о личности своего отца она узнала в десять лет. Позднее артистка восстановила с ним общение и поддерживает связь с родственниками по отцовской линии.

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