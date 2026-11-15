Япония представит новую концепцию применения ИИ в сфере обороны Минобороны Японии разработает стратегию использования ИИ в военной сфере

Москва15 ноя Вести.Министерство обороны Японии подготовит новую концепцию применения искусственного интеллекта в военной сфере, в том числе в деятельности национальных Сил самообороны, заявил глава оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми.

Известно, что документ под названием Defense AI Vision планируется представить в конце ноября.

Мы разработаем и представим новую концепцию, которая определит будущий облик использования ИИ в Минобороны и Силах самообороны сказал Коидзуми, которого цитирует телеканал TBS.

Два года назад Минобороны Японии уже приняло базовую политику по развитию и внедрению искусственного интеллекта. Однако в октябре Коидзуми сообщил в парламенте о намерении пересмотреть ее с учетом обновления ключевых документов в области национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что японские корпорации начали разработку боевых дронов с искусственным интеллектом.