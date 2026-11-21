Москва21 ноя Вести.Японская фигуристка Мао Шимада стала победительницей этапа Гран-при в Финляндии и продлила свою серию побед на международных соревнованиях до 21. За пределами Японии спортсменка пока ни разу не уступала соперницам, проигрывая только на национальных турнирах.

Большую часть победной серии Шимада одержала на юниорском уровне. В ее активе четыре титула чемпионки мира, четыре победы в финалах Гран-при и восемь выигранных этапов этой серии. Кроме того, японка становилась победительницей юношеских Олимпийских игр и турнира Triglav Trophy.

Во взрослом катании фигуристка также выиграла Kinoshita Cup и этап Гран-при в Канаде.

На чемпионатах Японии спортсменке пока не удавалось завоевать золото. В сезонах 2022/23 и 2023/24 она становилась бронзовым призером, а в двух следующих сезонах занимала второе место.