Ярославская заинтересовалась ребенком с аккордеоном, играющим на улицах Москвы Детский омбудсмен Москвы разбирается в ситуации с ребенком-аккордеонистом

Москва27 окт Вести.Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила о намерении обратиться в соответствующие службы, чтобы прояснить ситуацию с мальчиком с аккордеоном, которого видят в разных районах столицы. Он играет на улицах, а рядом находится открытый кофр и табличка с просьбой о финансовой помощи.

Я намерена обратиться в соответствующие службы, чтобы специалисты могли оценить обстоятельства и проверить, соблюдаются ли права и интересы мальчика написала она в Telegram-канале

По информации детского омбудсмена, мальчику 9 лет, он учится в школе и занимается в 3-м классе предпрофессионального отделения музыкальной школы по программе "Народные инструменты" по классу аккордеона. Ребенок успешно справляется и с общеобразовательной, и с музыкальной программой, регулярно участвует в конкурсах.

В школе говорят, что у мальчика есть собственные инструменты, в том числе профессиональный готово-выборный аккордеон. Со своей стороны, образовательное учреждение предоставляет инструмент ученику в случае необходимости.

Как отметила Ярославская, уличные выступления организовал отец мальчика, музыкальная школа не имеет к этому отношения. И речь идет о сборе средств на музыкальный инструмент.

Для меня главный ориентир в этой истории – благополучие ребенка. Важно, чтобы у него была возможность развивать свой талант, получать образование, выступать на сцене. Но не в пешеходном переходе подчеркнула Ярославская

Она добавила, что ситуация должна быть рассмотрена внимательно и объективно, без преждевременных выводов и поспешных обвинений.