Явка на выборах в СИЗО Москвы достигла 100% В московских СИЗО на выборах зафиксировали 100% явки

Москва20 сен Вести.Явка избирателей на выборах в Государственную думу в московских следственных изоляторах (СИЗО) достигла 100%, нарушений хода голосования не зафиксировано, сообщил зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.

В воскресенье в Общественной палате РФ состоялся круглый стол, посвященный мониторингу всех форм голосования, включая закрытые учреждения, СИЗО, больницы и особые форматы. Мероприятие прошло на базе ситуационного центра по общественному наблюдению за выборами.

В московских учреждениях (следственных изоляторах - прим. ред.) явка составила 100% среди лиц, которые там содержатся. Была использована, в том числе, техника для дистанционного электронного голосования. Нарушений замечено нашими коллегами не было сказал Волков в ходе круглого стола

По его словам, все граждане с активным избирательным правом его реализовали. Кроме того, эксперт уточнил, что в московском пенитенциарном ведомстве в голосовании приняли участие 2832 сотрудника.

Если мы берем следственный изолятор города Москвы и центрального подчинения, включая следственный изолятор ФСБ Лефортово, проголосовало 6197 наших граждан, в том числе избирали и глав иных субъектов, в частности, шести субъектов, таких как Республика Мордовия, Республика Тыва, Брянская область, Тверская область, Ульяновская область сказал Волков

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. Жителям страны предстоит выбрать 450 парламентариев, из которых 225 — по федеральным партийным спискам и ещё 225 — по одномандатным округам.