Юлия Галямина сообщила о своем задержании в Казани Экс-депутат Галямина сообщила о своем аздержании в Казани

Москва14 ноя Вести.Бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину (признана в РФ иностранным агентом) задержали в Казани. Об этом она рассказала в беседе с РБК.

Уточняется, что пятеро полицейских встретили Галямину на железнодорожном вокзале и пригласили поехать с ними в отдел. На просьбу разблокировать телефон она ответила отказом, и правоохранители заявили о намерении составить протокол за невыполнение их законных требований.

По словам экс-депутата, полицейские оформили досмотр и доставление в отдел, но протокол о задержании пока не составили.

Галямина также сообщила изданию, что в Казань приехала на два дня как турист и планировала уже на следующий день вернуться в Москву.