Москва13 октВести.Житель Азербайджана Рашад Мамедалиев, которому год назад впервые в стране пересадили сердце мертвого донора, скончался в Товузском районе. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.
Скончался житель Товузского района, которому впервые в Азербайджане пересадили сердце мертвого донора [в октябре 2025 года]сказано в сообщении
Уточняется, что состояние 20-летнего юноши во вторник, 13 октября, внезапно ухудшилось. Он был доставлен в больницу и скончался в период первичного обследования.
Ранее генеральный директор Центра хирургии имени А.В. Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик РАН Амиран Ревишвили рассказал о перспективах замены органов в будущем.