Житель Азербайджана скончался спустя год после пересадки сердца мертвого донора

Юноша скончался спустя год после пересадки сердца мертвого донора Житель Азербайджана скончался спустя год после пересадки сердца мертвого донора

Москва13 окт Вести.Житель Азербайджана Рашад Мамедалиев, которому год назад впервые в стране пересадили сердце мертвого донора, скончался в Товузском районе. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.

Скончался житель Товузского района, которому впервые в Азербайджане пересадили сердце мертвого донора [в октябре 2025 года] сказано в сообщении

Уточняется, что состояние 20-летнего юноши во вторник, 13 октября, внезапно ухудшилось. Он был доставлен в больницу и скончался в период первичного обследования.

Ранее генеральный директор Центра хирургии имени А.В. Вишневского, главный хирург и эндоскопист Минздрава России, академик РАН Амиран Ревишвили рассказал о перспективах замены органов в будущем.