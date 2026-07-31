Москва31 июлВести.Как действовать покупателю, когда цена товара в магазине различается на полке и на кассе? Рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT.
По ее словам, для доказательства цены на полке человеку нужно сделать фото.
Нужно иметь доказательства в виде фото или видео. Если продавец не соглашается с претензией, можно обращаться в Роспотребнадзор, а далее и в суд. В этой ситуации магазину могут начислить еще и пени, а также штрафсказала она
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