Юрист объяснила, чем грозит для магазина разница в цене на полке и на кассе Юрист Георгиева: магазин обязан продать товар по цене, указанной на полке

Москва31 июл Вести.Как действовать покупателю, когда цена товара в магазине различается на полке и на кассе? Рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT.

По ее словам, для доказательства цены на полке человеку нужно сделать фото.

Нужно иметь доказательства в виде фото или видео. Если продавец не соглашается с претензией, можно обращаться в Роспотребнадзор, а далее и в суд. В этой ситуации магазину могут начислить еще и пени, а также штраф сказала она

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