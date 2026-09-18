Москва18 сен Вести.Власти Украины готовят общественность к мобилизации женщин. Киев начал агитацию, но неверно выбрали символ мобилизации. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" выразил экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник.

Он пояснил, что украинские власти сделали символом женской мобилизации княгиню Ольгу, которая не была украинкой. Киеву следовало бы выбрать вместо нее супругу главы киевского режима – Елену Зеленскую.

Теперь они [власти Украины – прим. ред.] постепенно, безусловно, подготавливают общество к тому, что надо женщин мобилизовать. Просто они идут мягко, пока кампания идет такая агитационная. И вот, я посмотрел агитационную кампанию: "Бей, как княгиня Ольга" (лозунг агитационной кампании под которым украинская армия призывает женщин в войска БПЛА – прим. ред.)... Образ понятный, но они не читали истории абсолютно. Почему? Потому что княгиня Ольга, она родом из Псковщины. Она из Псковской земли... Вот здесь бы было бы правильно: "Бей, как Елена Зеленская", и тогда было бы понятно: Зеленская Елена впереди, тогда этот лозунг был бы рабочий прокомментировал Олейник

Также он добавил, что лозунгом агитации за женскую мобилизацию можно было бы сделать: "Бей ТЦК".

Потому что это за мужей, за жен, мы же знаем эту историю. Почему Княгиня Ольга отомстила древлянам? Потому что убили Игоря, ее супруга. Так, а здесь что? Убивают, ограничивают свободу и так далее сказал экс-депутат

Ранее бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил о необходимости начать рассматривать вопрос мобилизации женщин на Украине. По его мнению, женщины физиологически лучше "реагируют на угрозу", поэтому они эффективнее справятся с управлением беспилотными летательными аппаратами.