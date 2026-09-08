ВСУ используют образ княгини Ольги для набора женщин в подразделения БПЛА СМИ: ВСУ используют образ княгини Ольги для привлечения женщин к управлению БПЛА

Москва8 сен Вести.В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустили кампанию по привлечению женщин в подразделения по управлению беспилотниками, которая получила название "Женщины в мидлстрайке: бей как княгиня Ольга". Об этом сообщают украинские СМИ.

Как сообщают украинские СМИ, кампания направлена на привлечение женщин к ударам дронами в зоне так называемого мидлстрайка — на расстоянии 100-600 км. При этом используется образ святой равноапостольной княгини Ольги, которая, как сообщается, в современном прочтении "не наблюдает за будущим, а управляет им с помощью технологий".

Ранее депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая сообщила, что массовая служба женщин в рядах Вооруженных сил Украины – это дело времени.

При этом ранее в российских силовых структурах сообщили, что командование Вооруженных сил Украины отправляет на передовые позиции раненых, в том числе женщин, поскольку для них нет разницы "кого отправлять на ноль, мужчин или женщин".