Юрист рассказал, можно ли ездить с электронным ОСАГО Юрист: ездить с электронным полисом ОСАГО можно

Москва21 ноя Вести.Водитель не обязан возить с собой страховой полис ОСАГО в бумажном виде, если у него имеется электронная версия документа. Об этом сообщил РИА Новости автоюрист Лев Воропаев.

По действующему законодательству, если у вас полис ОСАГО оформлен в электронном виде, вы можете не возить его бумажную версию с собой отметил автоюрист

Он напомнил, что летом 2026 года Верховный суд России отменил штраф водителю за отсутствие бумажного ОСАГО. История жителя Свердловской области получила широкую огласку. Его остановил инспектор ГИБДД и попросил предъявить документы. У автовладельца был полис ОСАГО, но он не имел документа при себе в бумажном виде. В результате его оштрафовали на 500 рублей. Мужчина не согласился и обжаловал решение. Дело дошло до Верховного суда. Высшая инстанция пришла к выводу: поскольку у водителя был электронный полис, в его действиях нет состава административного правонарушения.

Воропаев порекомендовал возить с собой бумажную копию полиса, чтобы не возникло спорных ситуаций при проверке документов.