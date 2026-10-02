Трамп: Сеул заплатит в 2 раза больше пошлин США при отказе от СПГ проекта

Южная Корея заплатит больше пошлин США, если не договорится по энергопроектам Трамп: Сеул заплатит в 2 раза больше пошлин США при отказе от СПГ проекта

Москва2 окт Вести.Южная Корея будет платить в два раза больше пошлин, если не договорится с Соединенными Штатами Америки по поводу проекта СПГ (сжиженного природного газа) на территории Аляски.

Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

Если они не хотят этого делать, я просто возьму с них больше​​​. Передайте им, если они не подпишут вскоре, я подниму это вдвое, ясно? отметил лидер США

Ранее Трамп заявлял, что Сеул вложит почти $200 млрд в энергетические проекты в США, в том числе $54 млрд – в СПГ-проект на Аляске.

Деньги должны пойти на энергопроекты в Техасе, а также на строительство восьми атомных электростанций (АЭС) в США и СПГ-проект на Аляске, пояснил Трамп.