Трамп сообщит об инвестициях Южной Кореи в СПГ-проект на Аляске на $54 млрд

Южная Корея вложит $54 млрд в СПГ-проект на Аляске Трамп сообщит об инвестициях Южной Кореи в СПГ-проект на Аляске на $54 млрд

Москва30 сен Вести.Президент США Дональд Трамп собирается объявить о планах Южной Кореи инвестировать в американскую экономику примерно 200 миллиардов долларов, из них 54 миллиарда направят на проект Alaska LNG по экспорту сжиженного природного газа, передает Bloomberg.

Хотя Трамп не раз высказывался в поддержку этого проекта, который десятилетиями находился на стадии планирования, его реализация затруднена в связи с высокой стоимостью и масштабностью работ, связанных, в том числе, со строительством трубопровода протяженностью 1200 километров, отметило агентство.

По оценке Bloomberg, южнокорейские инвестиции могут иметь ключевое значение для проекта по транспортировке газа и экспорта большей его части в страны Азии.

Вложения Сеула должны помочь как в создании экспортного терминала, так и в прокладке газопровода, следует из статьи.

Торговое соглашение между США и Южной Кореей об инвестициях в размере 350 миллиардов долларов в американские проекты было заключено в 2025 году.

Ожидается, что 30 сентября Трамп назовет первые проекты, которые получат поддержку в рамках договоренности Вашингтона с Сеулом.

Издание Politico сообщило, что страны Азии активнее вкладываются в собственную оборону на фоне заявлений Трампа о возможной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном и сокращении масштаба совместных учений американских военных с Южной Кореей.