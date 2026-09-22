WSJ: Трамп может направить $5 млрд на восстановление энергетики Ближнего Востока

Трамп хочет вложить $5 млрд в восстановление энергетики стран Ближнего Востока WSJ: Трамп может направить $5 млрд на восстановление энергетики Ближнего Востока

Москва22 сен Вести.Администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом выступила с инициативой образовать фонд с объемом инвестиций в 5 миллиардов долларов для восстановления энергетической инфраструктуры стран Ближнего Востока, поврежденной в ходе конфликта Соединенных Штатов с Ираном.

Другая цель проекта по созданию фонда - снизить зависимость ближневосточного региона от Ормузского пролива в вопросе транспортировки нефти и газа, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

США планируют привлечь к финансированию восемь ближневосточных стран: Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ирак и Иорданию. Таким образом, общий объем фонда может достичь 10 миллиардов долларов, продолжает WSJ.

По данным газеты, переговоры о создании фонда еще идут, и условия соглашения могут быть скорректированы. На данный момент неизвестно, присоединятся ли к этой инициативе другие страны.

Ранее Трамп призвал страны, не помогавшие США в конфликте с Ираном, возместить расходы.