Москва30 сенВести.Южная Корея вложит почти $200 млрд в энергетические проекты в США, в том числе $54 млрд – в СПГ-проект на Аляске, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.
Мы с радостью объявляем об одной из крупнейших инвестиций в энергетическую инфраструктуру в истории США благодаря соглашениям, которых моя администрация добилась с Южной Кореей. Они инвестируют до $200 млрдотметил Трамп
Деньги пойдут на энергопроекты в Техасе, а также на строительство восьми атомных электростанций (АЭС) в США и СПГ-проект на Аляске, пояснил Трамп.