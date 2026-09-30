Трамп: Южная Корея вложит $200 млрд в энергетику США Трамп: Южная Корея направит $200 млрд в энергопроекты в США

Москва30 сен Вести.Южная Корея вложит почти $200 млрд в энергетические проекты в США, в том числе $54 млрд – в СПГ-проект на Аляске, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

Мы с радостью объявляем об одной из крупнейших инвестиций в энергетическую инфраструктуру в истории США благодаря соглашениям, которых моя администрация добилась с Южной Кореей​​​. Они инвестируют до $200 млрд отметил Трамп

Деньги пойдут на энергопроекты в Техасе, а также на строительство восьми атомных электростанций (АЭС) в США и СПГ-проект на Аляске, пояснил Трамп.