Москва21 нояВести.Движение по Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА) стало платным с сегодняшнего дня. Это следует из постановления правительства Подмосковья.
Использование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный" с характеристиками согласно приложению 1 к настоящему постановлению на платной основеговорится в постановлении
В качестве альтернативного бесплатного пути предусматривается использование участка МКАД от транспортной развязки с Варшавским шоссе (33 км МКАД) до Косинской эстакады (8 км МКАД) с последующим движением по существующей сети автодорог общего пользования.