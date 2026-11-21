Заработал платный режим на Южно-Лыткаринской автодороге в Подмосковье

Южно-Лыткаринская автодорога в Подмосковье стала платной Заработал платный режим на Южно-Лыткаринской автодороге в Подмосковье

Москва21 ноя Вести.Движение по Южно-Лыткаринской автодороге (ЮЛА) стало платным с сегодняшнего дня. Это следует из постановления правительства Подмосковья.

Использование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Московской области "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный" с характеристиками согласно приложению 1 к настоящему постановлению на платной основе говорится в постановлении

В качестве альтернативного бесплатного пути предусматривается использование участка МКАД от транспортной развязки с Варшавским шоссе (33 км МКАД) до Косинской эстакады (8 км МКАД) с последующим движением по существующей сети автодорог общего пользования.